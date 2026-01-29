Рейтинг@Mail.ru
ЕС расширил запрет на экспорт в Иран технологий для разработки БПЛА и ракет
17:31 29.01.2026 (обновлено: 17:41 29.01.2026)
ЕС расширил запрет на экспорт в Иран технологий для разработки БПЛА и ракет
2026-01-29T17:31:00+03:00
2026-01-29T17:41:00+03:00
в мире
евросоюз
иран
иран
в мире, евросоюз, иран
В мире, Евросоюз, Иран

ЕС расширил запрет на экспорт в Иран технологий для разработки БПЛА и ракет

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. ЕС расширил запрет на экспорт в Иран компонентов и технологий, используемых для разработки БПЛА и ракет, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
"Совет ЕС решил расширить запрет на экспорт, продажу, передачу или поставки из ЕС в Иран, включив в него дополнительные компоненты и технологии, используемые при разработке и производстве беспилотников и ракет", - сказано в документе.
Уточняется, что этот запрет распространяется на специальные материалы и соответствующее оборудование, включая энергетические материалы и их смеси, средства обработки материалов, электронику, компьютеры, телекоммуникации и информационную безопасность, датчики и лазеры, навигацию и авионику, аэрокосмические и двигательные системы, а также технологии, разработанные или специально адаптированные для испытаний, разработки или производства беспилотников и ракет.
