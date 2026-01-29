https://ria.ru/20260129/es-2071048014.html
ЕС расширил запрет на экспорт в Иран технологий для разработки БПЛА и ракет
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости.
ЕС расширил запрет на экспорт в Иран компонентов и технологий, используемых для разработки БПЛА и ракет, говорится
в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
"Совет ЕС решил расширить запрет на экспорт, продажу, передачу или поставки из ЕС в Иран, включив в него дополнительные компоненты и технологии, используемые при разработке и производстве беспилотников и ракет", - сказано в документе.
Уточняется, что этот запрет распространяется на специальные материалы и соответствующее оборудование, включая энергетические материалы и их смеси, средства обработки материалов, электронику, компьютеры, телекоммуникации и информационную безопасность, датчики и лазеры, навигацию и авионику, аэрокосмические и двигательные системы, а также технологии, разработанные или специально адаптированные для испытаний, разработки или производства беспилотников и ракет.