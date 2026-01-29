Рейтинг@Mail.ru
08:53 29.01.2026 (обновлено: 12:31 29.01.2026)
ЕС и Британия потеряют больше, чем США, в случае торговой войны, пишут СМИ
в мире
гренландия
великобритания
сша
дональд трамп
антониу кошта
евросоюз
европарламент
в мире, гренландия, великобритания, сша, дональд трамп, антониу кошта, евросоюз, европарламент, евросовет, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Великобритания, США, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Евросоюз, Европарламент, Евросовет, Введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз и Великобритания понесут большие издержки, чем Соединенные Штаты, в случае торговой войны с взаимным введением пошлин, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование.
Согласно проведенному Астонским университетом анализу, если бы администрация президента США Дональда Трампа выполнила угрозы и ввела пошлины до 25 процентов против стран Европы для достижения сделки по Гренландии, то ответные, симметричные меры привели бы к большему ущербу для самой Европы, а не купировали бы издержки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
08:00
По данным экономического анализа, если бы Великобритания пошла по пути введения симметричных пошлин на 25 процентов пошлины США, то ущерб для ее экономики был бы в два раза сильнее, чем если бы она просто приняла удар.
Руководитель группы, проводившей исследование, сообщила, что наименьшие убытки Великобритания и ЕС понесли бы, если бы вовсе не отвечали на пошлины Вашингтона.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США, после того как Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ Трампа от дополнительных пошлин против стран ЕС из-за Гренландии, но указал, что Евросоюз готов действовать в защиту своих интересов в случае необходимости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
08:00
 
В миреГренландияВеликобританияСШАДональд ТрампАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропарламентЕвросоветВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
