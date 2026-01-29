Рейтинг@Mail.ru
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине
17:10 29.01.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Ситуация в энергетике на Украине ухудшается с каждым днем, пишет Mysl Polska.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ситуация в энергетике на Украине ухудшается с каждым днем, пишет Mysl Polska.
"Сегодня энергетическая система Украины висит на волоске", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Киевские власти предложили жителям ходить в кошачьи лотки
Вчера, 11:24
Отмечается, что 22 января положение охарактеризовали как самое драматичное со времени отключения всей энергетической системы в ноябре 2022 года.
Однако, как пишет автор публикации, тогда ситуация была проще, так как Киев располагал большим объемом генерирующих мощностей.
В статье также подчеркнули, что Киев столкнулся с чрезвычайно сильными морозами — ночью температура опускается ниже минус 20 градусов.
На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам и верить в себя "как лев".
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
28 января, 14:45
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
