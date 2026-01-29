Рейтинг@Mail.ru
Певица Елка намекнула, что вышла замуж
22:02 29.01.2026
Певица Елка намекнула, что вышла замуж
Певица Елка намекнула, что вышла замуж
Певица Елка (Елизавета Иванцив) опубликовала видео, намекнув на то, что она вышла замуж. РИА Новости, 29.01.2026
россия, елка (елизавета иванцив), общество
Шоубиз, Россия, Елка (Елизавета Иванцив), Общество
Певица Елка намекнула, что вышла замуж

Певица Елка показала видео с намеком, что вышла замуж

Певица Елка. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Певица Елка (Елизавета Иванцив) опубликовала видео, намекнув на то, что она вышла замуж.
На кадрах показано, как Елка идет по мосту за руку с мужчиной, лица которого на видео не видно. Пара обнимается, держится за руки, крупным планом показана правая рука певицы, на безымянном пальце которой обручальное кольцо.
"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все", - подписала певица видео, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Шоубиз
 
 
