Эксперт рассказал, что должна сделать Молдавия, чтобы спасти экономику

По его словам, в ближайшие годы правительство вынуждено вести борьбу за сокращение этого дефицита, принимая серьезные, возможно даже болезненные меры.

"Те, кто не адаптируется, будут наказаны рынками и реальностью. Для Молдавии сокращение торгового дефицита должно стать центральной экономической целью не по идеологическим причинам, а по причинам экономического выживания во все более жесткой и конкурентной глобальной экономике", - подчеркнул эксперт.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.