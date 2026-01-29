Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что должна сделать Молдавия, чтобы спасти экономику - РИА Новости, 29.01.2026
17:26 29.01.2026
Эксперт рассказал, что должна сделать Молдавия, чтобы спасти экономику
Эксперт рассказал, что должна сделать Молдавия, чтобы спасти экономику
Власти Молдавии должны срочно пересмотреть свою торговую политику, поскольку торговый дефицит в 30% ВВП становится серьезной проблемой для экономики, заявил РИА РИА Новости, 29.01.2026
2026
Новости
в мире, молдавия, экономика
В мире, Молдавия, Экономика
Эксперт рассказал, что должна сделать Молдавия, чтобы спасти экономику

Эксперт Ионицэ: Молдавия должна пересмотреть торговую политику

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Молдавии должны срочно пересмотреть свою торговую политику, поскольку торговый дефицит в 30% ВВП становится серьезной проблемой для экономики, заявил РИА Новости эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"В 2025 году торговый дефицит Молдавии превысил 30% от ВВП - это уже не просто структурный дисбаланс, а серьезная уязвимость. Сокращение торгового дефицита должно стать стратегической экономической целью для Республики Молдова", - заявил Ионицэ.
По его словам, в ближайшие годы правительство вынуждено вести борьбу за сокращение этого дефицита, принимая серьезные, возможно даже болезненные меры.
"Те, кто не адаптируется, будут наказаны рынками и реальностью. Для Молдавии сокращение торгового дефицита должно стать центральной экономической целью не по идеологическим причинам, а по причинам экономического выживания во все более жесткой и конкурентной глобальной экономике", - подчеркнул эксперт.
Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что дефицит торгового баланса Молдавии за январь-ноябрь 2025 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 6,39 миллиарда долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
