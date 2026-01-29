Эксперт оценил работу московских служб в условиях снегопадов

МОСКВА, 29 янв – РИА Недвижимость. Городские службы Москвы справляются достаточно эффективно с последствиями снегопадов, которые идут уже третьи сутки подряд, заявил РИА Недвижимость основатель компании InnovaTransport, эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов.

"Основные магистрали и ключевые тротуары очищены, уборка снега продолжается в непрерывном режиме. При таком объеме осадков невозможно расчистить город одномоментно: пока одни участки приводятся в порядок, снег продолжает накапливаться на других дорогах и пешеходных зонах", - сказал он.

По его словам, в сравнении с европейскими городами столица обладает большим опытом работы в условиях продолжительных и интенсивных снегопадов, что во многом связано с климатом. В большинстве городов Европы такие осадки случаются реже, поэтому их инфраструктура и службы зачастую менее подготовлены к подобным нагрузкам.

"При этом существуют разные подходы к приоритетам уборки. Например, в Копенгагене в период снегопадов в первую очередь расчищаются велосипедные маршруты и тротуары, и только затем проезжая часть. В Москве логика иная: велосипедная инфраструктура в основном используется с апреля по ноябрь, поэтому зимой приоритет отдается дорогам и пешеходным пространствам, а велодорожки очищаются в последнюю очередь", - констатировал Смирнов.

Эксперт отметил, что основные сложности для Москвы связаны с особенностями городской среды: в ряде районов тротуары имеют ограниченную ширину, а улично-дорожная сеть плотно заставлена припаркованными автомобилями. По его словам, это затрудняет работу техники: механизированная уборка становится невозможной, и приходится переходить к ручной очистке, которая требует больше времени и трудовых ресурсов.