Эксперт оценил работу московских служб в условиях снегопадов - РИА Новости, 29.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:16 29.01.2026
Эксперт оценил работу московских служб в условиях снегопадов
Эксперт оценил работу московских служб в условиях снегопадов
Городские службы Москвы справляются достаточно эффективно с последствиями снегопадов, которые идут уже третьи сутки подряд, заявил РИА Недвижимость основатель... РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт оценил работу московских служб в условиях снегопадов

Эксперт Смирнов: Москва имеет большой опыт борьбы со снегопадами

Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Недвижимость. Городские службы Москвы справляются достаточно эффективно с последствиями снегопадов, которые идут уже третьи сутки подряд, заявил РИА Недвижимость основатель компании InnovaTransport, эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов.
"Основные магистрали и ключевые тротуары очищены, уборка снега продолжается в непрерывном режиме. При таком объеме осадков невозможно расчистить город одномоментно: пока одни участки приводятся в порядок, снег продолжает накапливаться на других дорогах и пешеходных зонах", - сказал он.
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега
Вчера, 14:56
По его словам, в сравнении с европейскими городами столица обладает большим опытом работы в условиях продолжительных и интенсивных снегопадов, что во многом связано с климатом. В большинстве городов Европы такие осадки случаются реже, поэтому их инфраструктура и службы зачастую менее подготовлены к подобным нагрузкам.
"При этом существуют разные подходы к приоритетам уборки. Например, в Копенгагене в период снегопадов в первую очередь расчищаются велосипедные маршруты и тротуары, и только затем проезжая часть. В Москве логика иная: велосипедная инфраструктура в основном используется с апреля по ноябрь, поэтому зимой приоритет отдается дорогам и пешеходным пространствам, а велодорожки очищаются в последнюю очередь", - констатировал Смирнов.
Эксперт отметил, что основные сложности для Москвы связаны с особенностями городской среды: в ряде районов тротуары имеют ограниченную ширину, а улично-дорожная сеть плотно заставлена припаркованными автомобилями. По его словам, это затрудняет работу техники: механизированная уборка становится невозможной, и приходится переходить к ручной очистке, которая требует больше времени и трудовых ресурсов.
"В целом подходы к уборке снега в Москве сопоставимы с практиками других мировых столиц. Везде используется комбинация техники и ручного труда, а для повышения безопасности пешеходов применяются противоскользящие материалы", - заключил Смирнов.
Беспилотные снегоуборочные системы во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МАДИ: дорожники Москвы эффективно убирают магистрали от снега
28 января, 09:25
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЕвропаКопенгагенАлексей Смирнов (политик)Снегопад в Москве
 
 
