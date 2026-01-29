Рейтинг@Mail.ru
Пропавших в Египте россиян нашли в отделении полиции - РИА Новости, 29.01.2026
17:14 29.01.2026 (обновлено: 20:56 29.01.2026)
Пропавших в Египте россиян нашли в отделении полиции
Пропавших в Египте россиян нашли в отделении полиции
Трое российских туристов, которые считались пропавшими в Египте, обнаружились в местной полиции, сообщило посольство в Каире. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Пропавших в Египте россиян нашли в отделении полиции

КАИР, 29 янв — РИА Новости. Трое российских туристов, которые считались пропавшими в Египте, обнаружились в местной полиции, сообщило посольство в Каире.
Там рассказали, что после того, как россияне не явились на обратный рейс, дипмиссия направила запрос о помощи в МИД и правоохранительные органы Египта.
"Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются", — добавили в посольстве.
Дипломаты прилагают все усилия для благополучного возвращения туристов на родину.
Конфликт с участием туристов из России в Египте закончился примирением
25 января, 16:28
Конфликт с участием туристов из России в Египте закончился примирением
