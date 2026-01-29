https://ria.ru/20260129/egipet-2071043051.html
Пропавших в Египте россиян нашли в отделении полиции
Трое российских туристов, которые считались пропавшими в Египте, обнаружились в местной полиции, сообщило посольство в Каире. РИА Новости, 29.01.2026
Посольство: трое пропавших в Египте россиян находятся в местной полиции