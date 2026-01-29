https://ria.ru/20260129/efimov-2070929675.html
Ефимов: тоннелепроходческий комплекс подготовили к проходке без демонтажа
Ефимов: тоннелепроходческий комплекс подготовили к проходке без демонтажа
Ефимов: тоннелепроходческий комплекс подготовили к проходке без демонтажа
Ефимов: тоннелепроходческий комплекс "Лилия" подготовили к новой проходке
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Лилия", осуществивший проходку тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор" метро, подготовили к новой проходке без сборки и демонтажа, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Щит-гигант "Лилия" ранее завершил проходку двухпутного тоннеля длиной 850 метров между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии метро. После этого он преодолел котлован станции "Серебряный Бор" путем протаскивания по лотку будущей платформы. Здесь началась проходка до станции "Строгино", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что проходка продолжится под акваторией Москвы-реки. Благодаря такому подходу специалисты избежали повторной сборки комплекса и демонтажа, сэкономив ресурсы и время.
До этого такой же метод использовали на западе Большой кольцевой линии столичного метро. Здесь щит "Надежда" переместили по станции "Давыдково", добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в городском метростроении.