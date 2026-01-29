Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: каркас технопарка построили в рамках проекта КРТ в Отрадном - РИА Новости, 29.01.2026
09:12 29.01.2026
Ефимов: каркас технопарка построили в рамках проекта КРТ в Отрадном
Ефимов: каркас технопарка построили в рамках проекта КРТ в Отрадном
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В северо-восточной части Москвы на месте бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" достроили каркас технопарка, который появится по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что всего в этой промзоне будут возведены четыре технопарка.
"Уже готов наземный каркас первого и крупнейшего из них – будущего технопарка "АФИ Пром Алтуфьево". Завершаются работы по монтажу фасада и остеклению здания, продолжается устройство кровли и прокладка внутренних и внешних коммуникаций. В габаритах наружных стен его площадь составит 133,7 тысячи квадратных метров. Достроить объект планируется в третьем квартале 2026 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что в рамках данного проекта КРТ на участке в 29 гектаров планируется строительство 618 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе жилых домов, деловых объектов и предприятий.
Технопарк, который строится сейчас, находится в районе Отрадное в Проектируемом проезде № 4875. Всем проектом КРТ на этой территории занимается компания AFI Development. Работа над проектом началась в 2021 году и продлится 14 лет, отмечается в сообщении градкомплекса.
Там также сообщили, что появление технопарка позволит создать рабочие места для 3,5 тысяч человек. После завершения строительства на объекте смогут как проводить научные испытания, так и заниматься производством.
Кроме четырех технопарков, на этой же площадке появится примерно 251 тысяча "квадратов" жилья, многофункциональные центры, школа на 375 мест и детский сад на 200 мест, добавили в пресс-службе градкомплекса.
Сейчас в Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ на 4,5 тысячи гектаров.
 
