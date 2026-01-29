https://ria.ru/20260129/dtp-2070953530.html
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек
Один человек погиб, один травмирован в ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.01.2026
пермский край
