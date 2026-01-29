Рейтинг@Mail.ru
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 29.01.2026 (обновлено: 12:28 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/dtp-2070953530.html
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек - РИА Новости, 29.01.2026
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек
Один человек погиб, один травмирован в ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:24:00+03:00
2026-01-29T12:28:00+03:00
происшествия
пермский край
volvo ab
новый год
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070954186_0:2:1105:624_1920x0_80_0_0_3a11b699a0c28d20e83549791115acab.jpg
https://ria.ru/20260129/bajkal-2070905004.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070954186_74:0:1019:709_1920x0_80_0_0_22f8e2f34cbeae9185f134a20c9fd17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, volvo ab, новый год, минский автомобильный завод
Происшествия, Пермский край, Volvo AB, Новый год, Минский автомобильный завод
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек

При столкновении четырех грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек

© Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краюПоследствия ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе в Пермском крае. Кадр видео
Последствия ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю
Последствия ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе в Пермском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Один человек погиб, один травмирован в ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь утром фургон AF по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком "Купава". После этого фургон выбросило на ехавшие навстречу тягач Volvo с полуприцепом и грузовик МАЗ. После этого отечественный самосвал вынесло на легковой автомобиль Geely, двигавшийся в попутном направлении.
"Водитель автомобиля "Купава" скончался на месте происшествия, водитель AF получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
Вчера, 08:47
 
ПроисшествияПермский крайVolvo ABНовый годМинский автомобильный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала