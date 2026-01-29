Песков заявил о дефиците правовой базы, возникающем после прекращения ДСНВ

«

"С точки зрения дефицита, дефицита договорно-правовой базы в этой области, он возникнет. Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран (России и США - ред.), а также всего, собственно, земного шара, потому что речь идет о глобальной стратегической стабильности", - сказал Песков журналистам. ​