Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о дефиците правовой базы, возникающем после прекращения ДСНВ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 29.01.2026 (обновлено: 13:33 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/dsnv-2070971969.html
Песков заявил о дефиците правовой базы, возникающем после прекращения ДСНВ
Песков заявил о дефиците правовой базы, возникающем после прекращения ДСНВ - РИА Новости, 29.01.2026
Песков заявил о дефиците правовой базы, возникающем после прекращения ДСНВ
После окончания действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений возникнет дефицит договорно-правовой... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:25:00+03:00
2026-01-29T13:33:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, договор снв-3
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Договор СНВ-3
Песков заявил о дефиците правовой базы, возникающем после прекращения ДСНВ

Песков: после окончания ДСНВ возникнет дефицит договорно-правовой базы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. После окончания действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений возникнет дефицит договорно-правовой базы в сфере стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"С точки зрения дефицита, дефицита договорно-правовой базы в этой области, он возникнет. Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран (России и США - ред.), а также всего, собственно, земного шара, потому что речь идет о глобальной стратегической стабильности", - сказал Песков журналистам. ​
​Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Инфографика
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала