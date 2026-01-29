В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг договора по СНВ

«

"Да, мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было. Вы знаете позицию, которая была озвучена президентом Трампом, что кончится срок этого документа и сделаем новый, который еще лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, продолжают ли в Кремле ждать ответа от США по вопросу продления ДСНВ. ​