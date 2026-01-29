Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг договора по СНВ
13:08 29.01.2026 (обновлено: 13:21 29.01.2026)
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг договора по СНВ
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг договора по СНВ - РИА Новости, 29.01.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг договора по СНВ
Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация вокруг договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок... РИА Новости, 29.01.2026
москва
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
в мире
москва, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, в мире
Москва, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг договора по СНВ

Песков: Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация вокруг истекающего ДСНВ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация вокруг договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого вскоре истекает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было. Вы знаете позицию, которая была озвучена президентом Трампом, что кончится срок этого документа и сделаем новый, который еще лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, продолжают ли в Кремле ждать ответа от США по вопросу продления ДСНВ. ​
​Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Инфографика
 
МоскваРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала