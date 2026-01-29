Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 29.01.2026
На Украине пожаловались, что российские дроны долетают за линию фронта

Советник министра обороны Украины пожаловался на дальность российских дронов

© Фото : 72 ОМБрСолдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские дроны стали уничтожать цели на трассе Павлоград-Красноармейск в 50 километрах от линии фронта, пожаловался советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".
"Несколько ударов "Молниями" (БПЛА самолетного типа - ред.) со Старлинками в сутки по трассе Павлоград-Покровск (Красноармейск – ред.) в 50 км от фронта", - рассказал "Флэш" в своем Telegram-канале.
В социальных сетях украинские пользователи отмечают, что до недавнего времени эта трасса считалась безопасной, поскольку на такое расстояние российские дроны не залетали. При этом они сетуют, что российские дроны за счет новых систем связи летят дальше и передают оператору высококачественное видео, что позволяет точнее наносить удары.
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками за сутки
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКрасноармейск
 
 
