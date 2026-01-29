https://ria.ru/20260129/drony-2071072844.html
На Украине пожаловались, что российские дроны долетают за линию фронта
На Украине пожаловались, что российские дроны долетают за линию фронта
Российские дроны стали уничтожать цели на трассе Павлоград-Красноармейск в 50 километрах от линии фронта, пожаловался советник министра обороны Украины Сергей... РИА Новости, 29.01.2026
