Мужчина, погибший в белгородской области от дрона ВСУ, был сотрудником МЧС

БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, погибший в среду в белгородской Новой Таволжанке, был сотрудником МЧС, который за годы работы спас десятки жизней, сообщили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что он часто выезжал на места обстрелов, ликвидировал пожары, эвакуировал и спасал людей и много раз попадал под удары ВСУ.