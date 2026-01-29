Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, погибший в белгородской области от дрона ВСУ, был сотрудником МЧС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 29.01.2026
Мужчина, погибший в белгородской области от дрона ВСУ, был сотрудником МЧС
Мужчина, погибший в белгородской области от дрона ВСУ, был сотрудником МЧС - РИА Новости, 29.01.2026
Мужчина, погибший в белгородской области от дрона ВСУ, был сотрудником МЧС
Мужчина, погибший в среду в белгородской Новой Таволжанке, был сотрудником МЧС, который за годы работы спас десятки жизней, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.01.2026
Мужчина, погибший в белгородской области от дрона ВСУ, был сотрудником МЧС

Погибший в Новой Таволжанке от дрона ВСУ мужчина был сотрудником МЧС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, погибший в среду в белгородской Новой Таволжанке, был сотрудником МЧС, который за годы работы спас десятки жизней, сообщили в ведомстве.
Вечером в среду губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дроны ВСУ атаковали автомобиль. Мужчина скончался от полученных ранений.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу
19 января, 16:34
«
"Вчера вечером в Новой Таволжанке два дрона атаковали легковой автомобиль, в котором находился сотрудник МЧС России старший сержант внутренней службы Владимир Мартынюк… За годы службы Владимир спас десятки жизней, оказывал помощь и защищал имущество граждан, ежедневно сталкиваясь с опасностью и подвергая себя риску. Он был грамотным и добросовестным специалистом, обладающим высоким чувством ответственности, он смело и самоотверженно выполнял свой долг", - рассказали в Telegram-канале ГУМЧС России по Белгородской области.
В МЧС сообщили, что он часто выезжал на места обстрелов, ликвидировал пожары, эвакуировал и спасал людей и много раз попадал под удары ВСУ.
«
"Он всегда переживал за свой коллектив, был ответственным руководителем, надежным товарищем, верным другом. Его смелость, человечность, отзывчивость, готовность приходить на помощь – свидетельство высоких моральных принципов и истинного служения людям", - добавили в ГУМЧС.
Руководство и коллектив управления выразили соболезнования родным и близким погибшего.
