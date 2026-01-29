Рейтинг@Mail.ru
Приставы арестовали доли детей депутата Дорошенко в трех компаниях
10:32 29.01.2026 (обновлено: 12:11 29.01.2026)
Приставы арестовали доли детей депутата Дорошенко в трех компаниях
Приставы арестовали доли детей депутата Дорошенко в трех компаниях
Приставы арестовали доли детей депутата Дорошенко в трех компаниях

Андрей Дорошенко
КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Судебные приставы арестовали доли в трех компаниях двоих детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры, следует из данных в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Дорошенко, экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и депутата заксобрания Кубани Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них — Эльдар и Милана Дорошенко, сейчас они арестованы. Как следует из картотеки судов, детям депутата вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (часть четвертая статьи 159 УК России).
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы по иску Генпрокуратуры
Вчера, 20:11
Судебным приставам поступили исполнительные листы из Центрального районного суда Сочи, на основании которых в отношении компаний ООО "Северское ДРСУ", ООО ПКФ "ДТК" и ООО "Арма-Лайн" возбуждены исполнительные производства, следует из данных в распоряжении РИА Новости. Предметом их исполнения является наложение ареста. Как следует из исковых материалов, Генпрокуратура просила наложить арест на все доли в уставных капиталах компаний.
Согласно данным в распоряжении агентства, на Милану и Эльдара Дорошенко зарегистрированы доли в уставных капиталах компаний ООО "Северское ДРСУ", ООО ПКФ "ДТК", ООО "Арма-Лайн". Все эти компании фигурируют в иске ГП как аффилированные с ответчиками, с которыми заключались контракты на дорожные работы, по иску организации. Как следует из исковых материалов, Дорошенко в числе прочих ответчиков пользовался положением Вороновского и тем самым увеличивал прибыльность своих компаний за счет госбюджета.
Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на сращивание власти и бизнеса.
В материалах отмечается, что он оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский, используя статус, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского
27 января, 11:21
Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского
27 января, 11:21
 
Краснодарский край
Анатолий Вороновский
Госдума РФ
 
 
