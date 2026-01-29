Приставы арестовали доли детей депутата Дорошенко в трех компаниях

КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Судебные приставы арестовали доли в трех компаниях двоих детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры, следует из данных в распоряжении РИА Новости.

Генпрокуратура ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Дорошенко, экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и депутата заксобрания Кубани Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них — Эльдар и Милана Дорошенко, сейчас они арестованы. Как следует из картотеки судов, детям депутата вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (часть четвертая статьи 159 УК России).

Судебным приставам поступили исполнительные листы из Центрального районного суда Сочи, на основании которых в отношении компаний ООО "Северское ДРСУ", ООО ПКФ "ДТК" и ООО "Арма-Лайн" возбуждены исполнительные производства, следует из данных в распоряжении РИА Новости. Предметом их исполнения является наложение ареста. Как следует из исковых материалов, Генпрокуратура просила наложить арест на все доли в уставных капиталах компаний.

Согласно данным в распоряжении агентства, на Милану и Эльдара Дорошенко зарегистрированы доли в уставных капиталах компаний ООО "Северское ДРСУ", ООО ПКФ "ДТК", ООО "Арма-Лайн". Все эти компании фигурируют в иске ГП как аффилированные с ответчиками, с которыми заключались контракты на дорожные работы, по иску организации. Как следует из исковых материалов, Дорошенко в числе прочих ответчиков пользовался положением Вороновского и тем самым увеличивал прибыльность своих компаний за счет госбюджета.

Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на сращивание власти и бизнеса.

В материалах отмечается, что он оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский, используя статус, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.