Аналитик рассказал, какая судьба ждет Домодедово после его покупки

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Приобретение аэропорта Домодедово дочерней компанией Шереметьево не должно ухудшить ситуацию с обслуживанием пассажиров и безопасностью полетов, в долгосрочной перспективе это очень привлекательный актив, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово , который прошел 29 января, выиграла структура Шереметьево , предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.

"Абсолютно очевидно, что ни сейчас, ни потом не должно происходить никаких событий, ухудшающих как качество обслуживания пассажиров, так и уровень безопасности полета. Ничего дурного от этой сделки мы не ждем... В среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе Домодедово является чрезвычайно привлекательным активом", - сказал Пантелеев

На первом этапе новому владельцу нужно будет сосредоточиться на том, чтобы не допустить ухода авиакомпаний из Домодедово, а также, по возможности, привлечь в аэропорт новых перевозчиков, отметил эксперт. При этом перевода авиакомпаний из Шереметьево в Домодедово, по его словам, ждать не стоит.

"Встает вопрос, что крайне нежелательно переводить клиентов из Шереметьево в Домодедово. То есть из одного своего кармана в другой свой карман перекладывать вроде бы нерационально", - отметил Пантелеев.

Аналитик также сообщил, что Домодедово обладает уникальными преимуществами, которых нет у других аэропортов московского региона, но сейчас есть дисбаланс между пассажиропотоком и инфраструктурой, которой обладает эта авиагавань.