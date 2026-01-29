Рейтинг@Mail.ru
21:37 29.01.2026 (обновлено: 21:42 29.01.2026)
Аналитик рассказал, какая судьба ждет Домодедово после его покупки
Приобретение аэропорта Домодедово дочерней компанией Шереметьево не должно ухудшить ситуацию с обслуживанием пассажиров и безопасностью полетов, в долгосрочной... РИА Новости, 29.01.2026
москва, олег пантелеев, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), "авиапорт"
Москва, Олег Пантелеев, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), "Авиапорт"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили такси у терминала аэропорта Домодедово
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Приобретение аэропорта Домодедово дочерней компанией Шереметьево не должно ухудшить ситуацию с обслуживанием пассажиров и безопасностью полетов, в долгосрочной перспективе это очень привлекательный актив, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово, который прошел 29 января, выиграла структура Шереметьево, предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.
"Абсолютно очевидно, что ни сейчас, ни потом не должно происходить никаких событий, ухудшающих как качество обслуживания пассажиров, так и уровень безопасности полета. Ничего дурного от этой сделки мы не ждем... В среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе Домодедово является чрезвычайно привлекательным активом", - сказал Пантелеев.
На первом этапе новому владельцу нужно будет сосредоточиться на том, чтобы не допустить ухода авиакомпаний из Домодедово, а также, по возможности, привлечь в аэропорт новых перевозчиков, отметил эксперт. При этом перевода авиакомпаний из Шереметьево в Домодедово, по его словам, ждать не стоит.
"Встает вопрос, что крайне нежелательно переводить клиентов из Шереметьево в Домодедово. То есть из одного своего кармана в другой свой карман перекладывать вроде бы нерационально", - отметил Пантелеев.
Аналитик также сообщил, что Домодедово обладает уникальными преимуществами, которых нет у других аэропортов московского региона, но сейчас есть дисбаланс между пассажиропотоком и инфраструктурой, которой обладает эта авиагавань.
Домодедово - это самый современный аэропорт в московском авиационном узле, он построен довольно удачно с точки зрения розы ветров, на разумном удалении от центра Москвы, с большим запасом площадей для перспективного развития... Построить третью и потенциально четвертую полосу - таким роскошеством в московском авиационном узле не обладает ни один аэропорт", - подытожил исполнительный директор агентства "АвиаПорт".
МоскваОлег ПантелеевДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)"Авиапорт"
 
 
