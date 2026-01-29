Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово

"По итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рубля", — рассказали в пресс-службе организатора торгов.

Договор о продаже будет подписан в течение пяти рабочих дней, а передача имущества пройдет не позднее чем через 30 дней после оплаты.

Торги по продаже Домодедово прошли сегодня в формате голландского аукциона — с понижением стоимости. При этом минимально возможная цена составила 66,1 миллиарда рублей. Всего на участие в торгах подали пять заявок, прошли только две.