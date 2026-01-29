Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово

Рейтинг@Mail.ru
18:14 29.01.2026
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово выиграла структура Шереметьево, предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ПСБ.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Аукцион по продаже аэропорта Домодедово выиграла структура Шереметьево, предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ПСБ.
"По итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рубля", — рассказали в пресс-службе организатора торгов.
Дерипаска назвал справедливую цену для Домодедово
20 января, 22:20
Дерипаска назвал справедливую цену для Домодедово
20 января, 22:20
Договор о продаже будет подписан в течение пяти рабочих дней, а передача имущества пройдет не позднее чем через 30 дней после оплаты.
Торги по продаже Домодедово прошли сегодня в формате голландского аукциона — с понижением стоимости. При этом минимально возможная цена составила 66,1 миллиарда рублей. Всего на участие в торгах подали пять заявок, прошли только две.
Холдинг, владевший активами аэропорта с 2024 года, находился в ведении предпринимателя Дмитрия Каменщика. Его выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025-го по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.
В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что потенциальные инвесторы уже есть.
В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово
28 января, 18:50
В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово
28 января, 18:50
 
Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Россия
 
 
