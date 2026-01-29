https://ria.ru/20260129/domodedovo-2070970625.html
Трех претендентов не допустили до аукциона по продаже Домодедово
Трех претендентов не допустили до повторного аукциона по продаже Домодедово
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Три претендента на участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" не были допущены к запланированным на сегодня торгам, следует из первых данных, появившихся на странице лота на электронной площадке.
"Перечень претендентов, не допущенных к участию: Рыбалкин Евгений Александрович, АО "Альма", ООО "Аргана", - сообщается на странице лота.
Претенденты не были допущены по разным причинам: Евгений Рыбалкин не предоставил весь пакет документов или они были оформлены неверно, а АО "Альма" и ООО "Аргана" не внесли задаток в установленный срок, сообщается в системе "Торги".
Повторные торги по продаже аэропорта "Домодедово" начнутся 29 января в 15.00 мск. Торги пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда рублей.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области
в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры
взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.