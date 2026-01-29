Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2023 года

Полномочия главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае. Трамп критикует его за слишком медленное снижение ставок. Он также требовал от него уйти в отставку, но сам увольнять не стал. Как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости Федеральной резервной системы.