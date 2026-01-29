Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2023 года

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Расчетный курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года, следует из данных торгов.
К 17:01 мск американская валюта подешевела на 99 копеек относительно предыдущего закрытия — до 75,04 рубля, а минутами ранее курс опустился до 74,96 рубля.
Аналитики связывают ослабление доллара с риском нового шатдауна в США. Вместе с тем этому способствуют напряженная геополитическая ситуация, связанная с планами главы Белого дома Дональда Трампа присоединить Гренландию, а также нападки американской администрации на Федеральную резервную систему.
Полномочия главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае. Трамп критикует его за слишком медленное снижение ставок. Он также требовал от него уйти в отставку, но сам увольнять не стал. Как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости Федеральной резервной системы.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
