17:10 29.01.2026 (обновлено: 17:44 29.01.2026)
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2023 года
Расчетный курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.01.2026
экономика, московская биржа, доллар, курс доллара, курс рубля, гренландия, дональд трамп, сша
Экономика, Московская биржа, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Гренландия, Дональд Трамп, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Расчетный курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года, следует из данных торгов.
К 17:01 мск американская валюта подешевела на 99 копеек относительно предыдущего закрытия — до 75,04 рубля, а минутами ранее курс опустился до 74,96 рубля.
Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишут СМИ
27 января, 19:31
Аналитики связывают ослабление доллара с риском нового шатдауна в США. Вместе с тем этому способствуют напряженная геополитическая ситуация, связанная с планами главы Белого дома Дональда Трампа присоединить Гренландию, а также нападки американской администрации на Федеральную резервную систему.

Полномочия главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае. Трамп критикует его за слишком медленное снижение ставок. Он также требовал от него уйти в отставку, но сам увольнять не стал. Как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости Федеральной резервной системы.

С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
18 января, 12:06
 
ЭкономикаМосковская биржаДолларКурс доллараКурс рубляГренландияДональд ТрампСША
 
 
