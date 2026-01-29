Рейтинг@Mail.ru
Шоубиз
 
23:23 29.01.2026 (обновлено: 23:26 29.01.2026)
Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на январский концерт
Даже стоячие места продавались на первый в этом году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, это стало первым случаем в истории бара Petter в... РИА Новости, 29.01.2026
россия, лариса долина, сергей пудовкин
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин
Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на январский концерт

Пудовкин: на первый в этом году концерт Долиной продавались даже стоячие места

Лариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Даже стоячие места продавались на первый в этом году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, это стало первым случаем в истории бара Petter в Москве, рассказал РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
Долина впервые в 2026 году выступила в московском баре Petter во вторник.
"На этот концерт продавали даже стоячие места. Впервые в истории этого заведения", — сказал Пудовкин.
Как отметил собеседник агентства, когда билетов на сидячие места не остается, организатор продает так называемые входные билеты.
"Эта практика существует почти в каждом зале. Официально эти билеты не всегда выводят в продажу", — добавил представитель певицы.
Как передавал корреспондент РИА Новости, на первом в новом году концерте Долина собрала полный зал. Публика тепло встретила певицу. Почти после каждой композиции зрители одаривали артистку криками "Браво!" и бурными аплодисментами.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря 2025 года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
ШоубизРоссияЛариса ДолинаСергей Пудовкин
 
 
