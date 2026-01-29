Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на январский концерт

https://ria.ru/20260129/dolina-2071099135.html
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Даже стоячие места продавались на первый в этом году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, это стало первым случаем в истории бара Petter в Москве, рассказал РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
Долина впервые в 2026 году выступила в московском баре Petter во вторник.
"На этот концерт продавали даже стоячие места. Впервые в истории этого заведения", — сказал Пудовкин
Как отметил собеседник агентства, когда билетов на сидячие места не остается, организатор продает так называемые входные билеты.
"Эта практика существует почти в каждом зале. Официально эти билеты не всегда выводят в продажу", — добавил представитель певицы.
Как передавал корреспондент РИА Новости, на первом в новом году концерте Долина
собрала полный зал. Публика тепло встретила певицу. Почти после каждой композиции зрители одаривали артистку криками "Браво!" и бурными аплодисментами.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря 2025 года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.