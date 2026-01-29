Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на январский концерт

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Даже стоячие места продавались на первый в этом году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, это стало первым случаем в истории бара Petter в Москве, рассказал РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.

Долина впервые в 2026 году выступила в московском баре Petter во вторник.

"На этот концерт продавали даже стоячие места. Впервые в истории этого заведения", — сказал Пудовкин

Как отметил собеседник агентства, когда билетов на сидячие места не остается, организатор продает так называемые входные билеты.

"Эта практика существует почти в каждом зале. Официально эти билеты не всегда выводят в продажу", — добавил представитель певицы.

Как передавал корреспондент РИА Новости, на первом в новом году концерте Долина собрала полный зал. Публика тепло встретила певицу. Почти после каждой композиции зрители одаривали артистку криками "Браво!" и бурными аплодисментами.