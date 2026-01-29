Долина может лишиться жилья в Латвии из-за нового закона, считает юрист

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина может лишиться квартиры в Юрмале из-за нового закона в Латвии, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как отметил Хаминский, по принятому в январе в Латвии закону, задолженность по налогам, коммунальным и иным платежам закрепляется за самим объектом недвижимости, а не за его владельцем. Это дает управляющим компаниям право в упрощенном порядке инициировать продажу квартиры или дома через аукцион для погашения долгов.
"Особую тревогу эта ситуация вызывает у российских собственников, столкнувшихся с невозможностью перевода средств из-за санкций Евросоюза. Банки не только блокируют их операции, но и отказываются принимать платежи наличными, что формально создаёт просрочку. К числу таких лиц относится и певица Лариса Долина, владеющая квартирой в Юрмале", - сказал собеседник агентства.
Юрист пояснил, что в случае принудительной продажи недвижимости собственник понесет значительные финансовые потери, так как аукционная цена будет существенно ниже рыночной.
"После вычета долгов и прочих издержек оставшиеся средства будут заморожены на счёте до момента снятия с бывшего владельца санкций ЕС, что делает их получение невозможным в обозримом будущем", - добавил Хаминский.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
