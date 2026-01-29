Долина может лишиться жилья в Латвии из-за нового закона, считает юрист

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина может лишиться квартиры в Юрмале из-за нового закона в Латвии, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист пояснил, что в случае принудительной продажи недвижимости собственник понесет значительные финансовые потери, так как аукционная цена будет существенно ниже рыночной.