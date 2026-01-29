https://ria.ru/20260129/dolg-2070997916.html
Альфа-банк реструктурировал долг Домодедово
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Альфа-банк провел реструктуризацию долга аэропорта "Домодедово" про просьбе менеджмента и государства, сообщил
председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
"Мы уже, когда государство стало собственником этого актива, пошли навстречу к запросам менеджмента и государства и реструктурировали наш кредит на условиях, которые запрашивало государство и менеджмент, поставленный государством. И поэтому мы считаем, что мы свою часть пути в этом отношении прошли", - сказал он на радио РБК.
Повторные торги по продаже аэропорта "Домодедово" начнутся позднее в четверг. Торги пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда рублей.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.