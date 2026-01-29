В ДНР запретили СМИ без аккредитации публиковать последствия атак ВСУ

ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, постановляющий запретить публикацию и распространение последствий атак ВСУ по территории ДНР для СМИ без официальной аккредитации, соответствующий указ Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, постановляющий запретить публикацию и распространение последствий атак ВСУ по территории ДНР для СМИ без официальной аккредитации, соответствующий указ опубликован на сайте главы региона в четверг.

"Запретить на территории ДНР в период действия военного положения публикацию и распространение следующей информации: о применении, последствиях применения вооруженными силами Украины на территории ДНР беспилотных летательных аппаратов (включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, а также определить места (объекты) атаки, факты поражений объектов, характер нанесенных повреждений", - говорится в тексте указа.

На сайте добавляется, что запрет не распространяется на федеральные органы, исполнительные, органы местного самоуправления муниципальных образований и лица, аккредитованные в установленном порядке и допущенные к освещению последствий атак ВСУ на территории ДНР.

Помимо этого, указ запрещает публиковать информацию о расположении систем связи и противодействия БПЛА, а также о последствиях их применения на территории ДНР.

"Аккредитация осуществляется для обеспечения деятельности пользователей социальной сети, журналистов и технических специалистов СМИ, зарубежных корреспондентов, представителей пресс-служб федеральных государственных органов", - говорится в тексте указа.