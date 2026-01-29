Рейтинг@Mail.ru
В ДНР запретили СМИ без аккредитации публиковать последствия атак ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 29.01.2026 (обновлено: 21:48 29.01.2026)
В ДНР запретили СМИ без аккредитации публиковать последствия атак ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, постановляющий запретить публикацию и распространение последствий атак ВСУ по территории ДНР для РИА Новости, 29.01.2026
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины

Флаг Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, постановляющий запретить публикацию и распространение последствий атак ВСУ по территории ДНР для СМИ без официальной аккредитации, соответствующий указ опубликован на сайте главы региона в четверг.
"Запретить на территории ДНР в период действия военного положения публикацию и распространение следующей информации: о применении, последствиях применения вооруженными силами Украины на территории ДНР беспилотных летательных аппаратов (включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, а также определить места (объекты) атаки, факты поражений объектов, характер нанесенных повреждений", - говорится в тексте указа.
На сайте добавляется, что запрет не распространяется на федеральные органы, исполнительные, органы местного самоуправления муниципальных образований и лица, аккредитованные в установленном порядке и допущенные к освещению последствий атак ВСУ на территории ДНР.
Помимо этого, указ запрещает публиковать информацию о расположении систем связи и противодействия БПЛА, а также о последствиях их применения на территории ДНР.
"Аккредитация осуществляется для обеспечения деятельности пользователей социальной сети, журналистов и технических специалистов СМИ, зарубежных корреспондентов, представителей пресс-служб федеральных государственных органов", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
