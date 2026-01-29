https://ria.ru/20260129/dnr-2071073160.html
В ДНР запретили СМИ без аккредитации публиковать последствия атак ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, постановляющий запретить публикацию и распространение последствий атак ВСУ по территории ДНР для РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:29:00+03:00
2026-01-29T19:29:00+03:00
2026-01-29T21:48:00+03:00
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, постановляющий запретить публикацию и распространение последствий атак ВСУ по территории ДНР для СМИ без официальной аккредитации, соответствующий указ опубликован
на сайте главы региона в четверг.
"Запретить на территории ДНР
в период действия военного положения публикацию и распространение следующей информации: о применении, последствиях применения вооруженными силами Украины
на территории ДНР беспилотных летательных аппаратов (включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, а также определить места (объекты) атаки, факты поражений объектов, характер нанесенных повреждений", - говорится в тексте указа.
На сайте добавляется, что запрет не распространяется на федеральные органы, исполнительные, органы местного самоуправления муниципальных образований и лица, аккредитованные в установленном порядке и допущенные к освещению последствий атак ВСУ на территории ДНР.
Помимо этого, указ запрещает публиковать информацию о расположении систем связи и противодействия БПЛА, а также о последствиях их применения на территории ДНР.
"Аккредитация осуществляется для обеспечения деятельности пользователей социальной сети, журналистов и технических специалистов СМИ, зарубежных корреспондентов, представителей пресс-служб федеральных государственных органов", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.