Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 29.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и восемь авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
