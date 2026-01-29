Рейтинг@Mail.ru
14:08 29.01.2026 (обновлено: 14:18 29.01.2026)
Глава РФПИ примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ
Глава РФПИ примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ
оаэ, мирный план сша по украине, владимир путин, россия, в мире
ОАЭ, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Россия, В мире
Глава РФПИ примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ

Дмитриев примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ в Кремле

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примет участие в переговорах российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина с президентом ОАЭ пройдут в Кремле в четверг. Аль Нахайян находится в России с официальным визитом.
Прибытие в Москву президента ОАЭ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Президент ОАЭ прибыл в Москву на переговоры с Путиным
ОАЭ Мирный план США по Украине Владимир Путин Россия В мире
 
 
