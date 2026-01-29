https://ria.ru/20260129/dmitriev-2070981665.html
Глава РФПИ примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:08:00+03:00
2026-01-29T14:08:00+03:00
2026-01-29T14:18:00+03:00
оаэ
мирный план сша по украине
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
https://ria.ru/20260129/oae-2070976992.html
оаэ
россия
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
оаэ, мирный план сша по украине, владимир путин, россия, в мире
ОАЭ, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Россия, В мире
Глава РФПИ примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ
Дмитриев примет участие в переговорах Путина и президента ОАЭ в Кремле