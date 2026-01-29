https://ria.ru/20260129/diddi-2071096225.html
В новом иске к рэперу Diddy утверждается, что он сознался в убийстве Тупака
В новом иске к рэперу Diddy утверждается, что он сознался в убийстве Тупака
В новом иске к рэперу Diddy утверждается, что он сознался в убийстве Тупака
Рэпер Шон Комбс (Diddy) якобы признался в причастности к убийству коллеги Тупака Шакура, которое произошло 30 лет назад, сообщает газета New York Post со ссылкой на показания, которые содержатся в иске, поданном в Верховный суд округа Нью-Йорк.
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Рэпер Шон Комбс (Diddy) якобы признался в причастности к убийству коллеги Тупака Шакура, которое произошло 30 лет назад, сообщает газета New York Post
со ссылкой на показания, которые содержатся в иске, поданном в Верховный суд округа Нью-Йорк.
Истец по имени Стив Отис утверждает, что в 2012 году Комбс изнасиловал его в гостиничном номере и пригрозил смертью.
"Лучше никому об этом не говори… Я не шучу. Если я смог убить Пака (Тупака Шакура), что, черт возьми, ты думаешь, может случиться с тобой?" - приводятся в иске слова, якобы произнесенные рэпером после изнасилования.
Тупак Шакур был расстрелян в Лас-Вегасе
7 сентября 1996 года - его автомобиль BMW
, в котором находился он и основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. От полученных ранений музыкант, которому было 25 лет, скончался через несколько дней.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. В октябре 2025 года суд приговорил его к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми.