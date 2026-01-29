Рейтинг@Mail.ru
Во Франции депутаты одобрили проект об отмене супружеского долга
10:48 29.01.2026 (обновлено: 12:08 29.01.2026)
Во Франции депутаты одобрили проект об отмене супружеского долга
в мире, франция, версаль, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Версаль, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Во Франции депутаты одобрили проект об отмене супружеского долга

Французские депутаты одобрили законопроект об отмене супружеского долга

Молодожены у Эйфелевой башни в Париже
Молодожены у Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Молодожены у Эйфелевой башни в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект об отмене супружеского долга.
"Текст был принят", — говорится на сайте палаты.
Теперь законопроект направят на рассмотрение в сенат. Авторы документа, Мари-Шарлотт Гарен от партии зеленых и Поль Кристоф от партии "Горизонты", надеются, что его примут до лета.
Супружеский долг, или обязанность вступать в сексуальные отношения с мужем или женой, не фигурирует как таковой в гражданском кодексе Франции. Но там говорится, что "супруги обязаны друг другу общностью жизни", что можно интерпретировать как разделение с супругом одной постели, напоминает радиостанция Franceinfo. Законопроект призван уточнить соответствующую статью кодекса, прояснив, что совместная жизнь "не создает никаких обязательств для супругов вступать в сексуальные отношения".
Поводом для документа стало дело 69-летней француженки, которую муж объявил виновной в разводе из-за того, что она перестала вступать с ним в сексуальные отношения. Пара вступила в брак в 1984-м, у них родились четверо детей. В 2012-м женщина подала на развод, назвав среди причин вспыльчивость и жестокость супруга. Муж выдвинул встречный иск.
В 2019 году апелляционный суд в Версале удовлетворил иск о разводе, возложив вину за него исключительно на женщину на том основании, что ее "постоянный отказ вступать в сексуальные отношения с мужем <…> представлял собой серьезное и неоднократное нарушение супружеских обязанностей". В 2020-м кассационный суд отклонил апелляцию жены, после чего она обратилась в ЕСПЧ.
Европейский суд в январе 2025-го признал женщину невиновной, отметив, что существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе и праву на физическую автономию. В решении французского суда ЕСПЧ усмотрел нарушение восьмой статьи Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).
В миреФранцияВерсальЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
