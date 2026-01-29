Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/deputat-2070888795.html
Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО
Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО - РИА Новости, 29.01.2026
Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО
Арестованный по делу о взяточничестве бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский в суде заявил, что может "не выдержать" в СИЗО до конца следствия из-за... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:33:00+03:00
2026-01-29T03:33:00+03:00
происшествия
краснодарский край
москва
россия
анатолий вороновский
госдума рф
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059575485_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_a35d6d49fbf4f4ee3a86397114015495.jpg
https://ria.ru/20260128/voronovskiy-2070742339.html
https://ria.ru/20260127/doroshenko-2070496981.html
краснодарский край
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059575485_5:0:1124:839_1920x0_80_0_0_954743c34a55c19451e7b7d2b6a596ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, москва, россия, анатолий вороновский, госдума рф, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Краснодарский край, Москва, Россия, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО

РИА Новости: экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Арестованный по делу о взяточничестве бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский в суде заявил, что может "не выдержать" в СИЗО до конца следствия из-за состояния здоровья, передает корреспондент РИА Новости.
"У меня состояние здоровья начало резко ухудшаться, за эти два месяца я потерял 17 кг веса..., у меня проблемы с сердцем, печенью, давление 160 на 60. Конечно, мне очень тяжело… боюсь, что до конца следствия могу не выдержать", - заявлял Вороновский, который просил Мосгорсуд изменить ему меру пресечения на более мягкую.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Экс-депутат Вороновский не признал вину во взяточничестве
Вчера, 12:38
Вороновский также сообщил, что проходит обследование в тюремной больнице.
Суд оставил прошение бывшего депутата без удовлетворения, последний раз срок его ареста был продлен в конце декабря на три месяца.
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря 2025 года досрочно прекратила полномочия депутата, на следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Вскоре Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко, всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского
27 января, 11:21
 
ПроисшествияКраснодарский крайМоскваРоссияАнатолий ВороновскийГосдума РФМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала