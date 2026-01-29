Экс-депутат Госдумы Вороновский жалуется на здоровье в СИЗО

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Арестованный по делу о взяточничестве бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский в суде заявил, что может "не выдержать" в СИЗО до конца следствия из-за состояния здоровья, передает корреспондент РИА Новости.

"У меня состояние здоровья начало резко ухудшаться, за эти два месяца я потерял 17 кг веса..., у меня проблемы с сердцем, печенью, давление 160 на 60. Конечно, мне очень тяжело… боюсь, что до конца следствия могу не выдержать", - заявлял Вороновский , который просил Мосгорсуд изменить ему меру пресечения на более мягкую.

Вороновский также сообщил, что проходит обследование в тюремной больнице.

Суд оставил прошение бывшего депутата без удовлетворения, последний раз срок его ареста был продлен в конце декабря на три месяца.

В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря 2025 года досрочно прекратила полномочия депутата, на следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.

Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края , получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.