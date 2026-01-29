Рейтинг@Mail.ru
03:00 29.01.2026
США не в состоянии полностью контролировать выделенные Киеву деньги
2026-01-29T03:00:00+03:00
2026-01-29T03:00:00+03:00
в мире
сша
украина
2026
в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. США не в состоянии полностью контролировать отправленные ранее Украине средства из-за ограниченности информации, выяснило РИА Новости, изучив отчет американского аудитора.
"Управление координатора помощи США Европе и Евразии (EUR/ACE) госдепа США использовало информацию, полученную в рамках программы MEASURE, для мониторинга и контроля оказываемой помощи, однако задержки с получением данных о результатах снизили возможности EUR/ACE использовать эту информацию для оценки эффективности помощи в достижении целей США, определенных в Стратегии оказания помощи Украине", - говорится в отчете Счетной палаты США.
В частности, речь идет о контролировании ассигнований на сумму более 6 миллиардов долларов через программу надзора MEASURE. Эти средства не являются гуманитарной или военной помощью либо прямой бюджетной поддержкой, контролируемой отдельными механизмами, отмечается в отчете.
Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Военных США не будет на Украине, заявил Рубио
Вчера, 19:05
 
