Эксперт рассказал, зачем Демократическая партия США угрожает шатдауном - РИА Новости, 29.01.2026
22:46 29.01.2026
Эксперт рассказал, зачем Демократическая партия США угрожает шатдауном
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Демократическая партия США использует угрозу приостановки работы правительства США для изменения методов контроля за миграцией, так как ей необходимо показать своему электорату способность добиваться реальных результатов по этому вопросу, такое мнение высказал РИА Новости американский политический аналитик Кит Престон.
Американское правительство может снова прекратить работу в связи с нежеланием сенаторов-демократов проголосовать в поддержку соответствующего проекта бюджета, если не будут внесены изменения в его положения, касающиеся финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп рассказал о сложностях для республиканцев на выборах в конгресс
28 января, 02:39
"Прошлые споры по поводу финансирования, например, во время шатдауна 2025 года, вызвали разочарование у части избирателей, и теперь лидеры Демократической партии находятся под давлением: от них требуют продемонстрировать принципиальную позицию по вопросам миграционного контроля, а не просто соглашаться с существующим положением дел, которое многие члены партии считают неприемлемым", - сказал Престон.
Он объяснил, что для прогрессивного крыла партии, как и для многих избирателей, это не просто политический вопрос, а моральная проблема, касающаяся гражданских свобод и возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органо. Эксперт также добавил, что демократы могут рассматривать текущую ситуацию как удачный момент для того, чтобы добиться реальных политических уступок от республиканцев.
"Речь идёт не только о финансировании министерства внутренней безопасности, но и о формировании будущих подходов к правоприменению в этой сфере. Таким образом, хотя формально речь идёт о финансировании МВБ, само по себе это обсуждение обусловлено не только удобным моментом, но и недавними событиями, а также внутренними процессами внутри Демократической партии", - подытожил Престон.
Начавшаяся в январе операция против нелегальных мигрантов в Миннесоте привела к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен другой протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов.
В конце 2025 года в США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Белый дом и сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ
Вчера, 10:32
 
В миреСША
 
 
