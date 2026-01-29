Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.

Ранее РИА Новости сообщало, что к концу 2025 года число дел по статье 407 части 5 УК Украины (самовольное оставление воинской части) выросло почти до 74 тысяч, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом.

С 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, выяснило РИА Новости. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких дел было 4 015, что говорит о резком росте показателя уже в первые недели нового года.

Кроме того, источники РИА Новости в силовых структурах ранее рассказали, что в рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания.