https://ria.ru/20260129/delo-2070895126.html
Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели
Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели - РИА Новости, 29.01.2026
Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели
Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:16:00+03:00
2026-01-29T06:16:00+03:00
2026-01-29T06:16:00+03:00
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260127/plennyy-2070451010.html
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067822066.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели
РИА Новости: количество дел о дезертирстве в ВСУ за январь выросло до 74 тысяч
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Ранее РИА Новости сообщало, что к концу 2025 года число дел по статье 407 части 5 УК Украины (самовольное оставление воинской части) выросло почти до 74 тысяч, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом.
С 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, выяснило РИА Новости. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких дел было 4 015, что говорит о резком росте показателя уже в первые недели нового года.
Кроме того, источники РИА Новости в силовых структурах ранее рассказали, что в рядах ВСУ
появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания.
Владимир Путин
в декабре 2025 года заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч.