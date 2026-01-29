Рейтинг@Mail.ru
06:16 29.01.2026
Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели
владимир путин, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Число дел о дезертирстве в ВСУ за январь превысило прошлогодние показатели

РИА Новости: количество дел о дезертирстве в ВСУ за январь выросло до 74 тысяч

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Ранее РИА Новости сообщало, что к концу 2025 года число дел по статье 407 части 5 УК Украины (самовольное оставление воинской части) выросло почти до 74 тысяч, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей
27 января, 03:13
С 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, выяснило РИА Новости. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких дел было 4 015, что говорит о резком росте показателя уже в первые недели нового года.
Кроме того, источники РИА Новости в силовых структурах ранее рассказали, что в рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания.
Владимир Путин в декабре 2025 года заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов
14 января, 14:50
 
Владимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
