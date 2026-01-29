Рейтинг@Mail.ru
Дело сына "крабового короля" Кана начнут рассматривать 5 февраля - РИА Новости, 29.01.2026
05:33 29.01.2026
Дело сына "крабового короля" Кана начнут рассматривать 5 февраля
Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Олег Кан. Архивное фото
Олег Кан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Суд во Владивостоке 5 февраля начнет рассматривать по существу дело сына "крабового короля" Александра Кана о контрабанде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
Накануне она рассказала агентству, что дело поступило в суд во Владивостоке из Верховного суда, где определялась его подсудность.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СК вернул государству 5,5 миллиарда рублей по делу рыбопромышленника Кана
12 декабря 2025, 15:21
"По делу Александра Кана судебное заседание на 5 февраля в 14.00 (7.00 мск)", - сказала Оленева, отметив, что суд будет рассматривать дело по существу.
ГП 2 июня 2025 года сообщала, что уголовное дело в отношении сына "крабового короля" о контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей направлено в суд Владивостока. Оттуда дело перенаправили на Сахалин, кассация вернула дело в Приморье, а Верховный суд в январе подтвердил это решение.
Александр Кан объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, он с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию, Корею и КНР на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом Олегом Каном. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.
Четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за контрабанду
13 января, 06:48
 
ПроисшествияВладивостокСахалинЯпонияОлег Кан
 
 
