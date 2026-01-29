Дело сына "крабового короля" Кана начнут рассматривать 5 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Суд во Владивостоке 5 февраля начнет рассматривать по существу дело сына "крабового короля" Александра Кана о контрабанде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

Четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.