Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вдова певца Юрия Шатунова официально пока не признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве в отношении продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Фактически она потерпевшая, но юридически еще не оформлена в этом статусе", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что в деле появился второй эпизод, связанный с фальсификацией договора между Разиным и Шатуновым.

Уголовное дело в отношении продюсера возбудили по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением автора песен " Ласкового мая " поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.