Рейтинг@Mail.ru
Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/delo-2070885433.html
Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина
Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина - РИА Новости, 29.01.2026
Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина
Вдова певца Юрия Шатунова официально пока не признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве в отношении продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:06:00+03:00
2026-01-29T02:06:00+03:00
россия
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797496979_0:30:1080:638_1920x0_80_0_0_143c75466ccf5bdfbc0d2c9976e0b4c3.jpg
https://ria.ru/20251205/razin-2059939540.html
https://ria.ru/20251202/dogovor-2059082331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797496979_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c76c14b6ec8039a37e57502db7c2d140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Россия, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
Вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина

РИА Новости: вдову Шатунова пока не признали потерпевшей в рамках дела Разина

© Фото из соцсетей Юрия ШатуноваПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото из соцсетей Юрия Шатунова
Певец Юрий Шатунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вдова певца Юрия Шатунова официально пока не признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве в отношении продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Фактически она потерпевшая, но юридически еще не оформлена в этом статусе", - сказал собеседник агентства.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова
5 декабря 2025, 05:08
Ранее источник РИА Новости сообщал, что в деле появился второй эпизод, связанный с фальсификацией договора между Разиным и Шатуновым.
Уголовное дело в отношении продюсера возбудили по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением автора песен "Ласкового мая" поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Разин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
2 декабря 2025, 02:28
 
РоссияАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала