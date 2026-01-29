В Нижегородской области задержали организаторов незаконной миграции рабочих

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность межэтнической преступной группы в сфере строительного бизнеса, участники которой организовали незаконную миграцию 1 тысячи рабочих, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что учредитель крупной подрядной строительной компании в целях легализации иностранных граждан и последующего использования иностранной рабочей силы в коммерческих интересах дробил строительный бизнес на формально легитимные ООО и ИП. С использованием этой преступной схемы участники ОПГ незаконно легализовали более 1000 иностранных граждан.

"Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Решением суда четверым фигурантам избрана мера в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.