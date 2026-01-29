Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области задержали организаторов незаконной миграции рабочих
11:14 29.01.2026 (обновлено: 11:46 29.01.2026)
В Нижегородской области задержали организаторов незаконной миграции рабочих
УФСБ России по Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность межэтнической преступной группы в сфере строительного бизнеса, участники которой... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность межэтнической преступной группы в сфере строительного бизнеса, участники которой организовали незаконную миграцию 1 тысячи рабочих, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что учредитель крупной подрядной строительной компании в целях легализации иностранных граждан и последующего использования иностранной рабочей силы в коммерческих интересах дробил строительный бизнес на формально легитимные ООО и ИП. С использованием этой преступной схемы участники ОПГ незаконно легализовали более 1000 иностранных граждан.
"Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Решением суда четверым фигурантам избрана мера в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на строительных площадках проведены обыски, по результатам которых управлением по вопросам миграции регионального главка МВД составлены множественные протоколы о нарушении миграционного законодательства.
