В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в ресторане
15:09 29.01.2026 (обновлено: 15:14 29.01.2026)
В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в ресторане
В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в ресторане
2026
происшествия, москва, владимирская область
Происшествия, Москва, Владимирская область
В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в ресторане

Росгвардия задержала устроившего дебош посетителя ресторана на востоке Москвы

© РосгвардияЗадержание пьяного посетителя ресторана на востоке Москвы. Кадр видео
Задержание пьяного посетителя ресторана на востоке Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Росгвардия
Задержание пьяного посетителя ресторана на востоке Москвы. Кадр видео
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Росгвардейцы задержали пьяного посетителя ресторана на востоке Москвы, где он отказывался освободить столик, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
Сигнал тревоги поступил из охраняемого объекта в районе Сокольнической площади. К правоохранителям с жалобой на нетрезвого посетителя обратился администратор заведения.
"Мужчина, чей внешний вид и манера речи указывали на приверженность рэп-субкультуре, громко кричал и использовал нецензурную лексику. Причиной конфликта стал отказ дебошира освободить стол, бронь которого подошла к концу", - говорится в канале главка на платформе Max.
Нарушителем оказался 43-летний мужчина из Владимирской области. Несмотря на сопротивление при задержании, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Москве мужчина напал на бармена, отказавшегося включить песню "Я русский"
20 января, 15:33
 
ПроисшествияМоскваВладимирская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
