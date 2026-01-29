В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в ресторане

Сигнал тревоги поступил из охраняемого объекта в районе Сокольнической площади. К правоохранителям с жалобой на нетрезвого посетителя обратился администратор заведения.

"Мужчина, чей внешний вид и манера речи указывали на приверженность рэп-субкультуре, громко кричал и использовал нецензурную лексику. Причиной конфликта стал отказ дебошира освободить стол, бронь которого подошла к концу", - говорится в канале главка на платформе Max.