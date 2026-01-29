https://ria.ru/20260129/debosh-2071001707.html
В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в ресторане
Росгвардейцы задержали пьяного посетителя ресторана на востоке Москвы, где он отказывался освободить столик, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 29.01.2026
Росгвардия задержала устроившего дебош посетителя ресторана на востоке Москвы