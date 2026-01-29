Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг премьера Дании вырос после противостояния с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
08:10 29.01.2026
Рейтинг премьера Дании вырос после противостояния с Трампом, пишут СМИ
Рейтинг премьера Дании вырос после противостояния с Трампом, пишут СМИ

© REUTERS / Yves HermanПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Yves Herman
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Дании Метте Фредериксен значительно вырос после того, как она выступила в защиту суверенитета своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, пишет издание Politico.
"Рейтинги партии Фредериксен резко выросли в январе, всего через несколько месяцев после ужасных результатов прошлогодних местных выборов, на фоне решительной защиты суверенитета Дании от агрессивных угроз Трампа аннексировать Гренландию", - пишет издание.
Ледники - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Дания обратилась к НАТО за поддержкой в вопросе Арктики
24 января, 10:30
Профессор политологии в королевском колледже Лондона и Копенгагенском университете Энн Расмуссен заявила изданию, что нет другого объяснения роста рейтинга кроме того, что Фредериксен пока успешно отражала атаки Трампа. По ее словам, последний раз Дания испытывала подобную волну солидарности со своим правительством во время пандемии COVID-19, поскольку национальные кризисы, как правило, благоприятствуют действующим властям.
Politico отмечает, что такая ситуация присуща не только Дании: "на выборах от Канады до Австралии противостояние Трампу стало мощным стимулом для избирателей, поскольку лидеры, позиционирующие себя как защитники национального суверенитета и либеральной демократии, получают вознаграждение от избирателей, жаждущих противостоять президенту США".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
20 января, 08:02
 
