Рейтинг премьера Дании вырос после противостояния с Трампом, пишут СМИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Дании Метте Фредериксен значительно вырос после того, как она выступила в защиту суверенитета своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, пишет издание Politico.
"Рейтинги партии Фредериксен резко выросли в январе, всего через несколько месяцев после ужасных результатов прошлогодних местных выборов, на фоне решительной защиты суверенитета Дании от агрессивных угроз Трампа аннексировать Гренландию", - пишет издание.
Профессор политологии в королевском колледже Лондона и Копенгагенском университете Энн Расмуссен заявила изданию, что нет другого объяснения роста рейтинга кроме того, что Фредериксен пока успешно отражала атаки Трампа. По ее словам, последний раз Дания испытывала подобную волну солидарности со своим правительством во время пандемии COVID-19, поскольку национальные кризисы, как правило, благоприятствуют действующим властям.
Politico отмечает, что такая ситуация присуща не только Дании: "на выборах от Канады до Австралии противостояние Трампу стало мощным стимулом для избирателей, поскольку лидеры, позиционирующие себя как защитники национального суверенитета и либеральной демократии, получают вознаграждение от избирателей, жаждущих противостоять президенту США".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
