Рейтинг премьера Дании вырос после противостояния с Трампом, пишут СМИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Дании Метте Фредериксен значительно вырос после того, как она выступила в защиту суверенитета своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, пишет издание Politico.