Глава МИД Дании оценил встречу с представителями Гренландии и США

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Встреча представителей Дании, Гренландии и США прошла "в конструктивной атмосфере", запланированы новые встречи, заявил в четверг министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Ранее в среду представители Дании
, Гренландии
и США
встретились в Вашингтоне
для обсуждения безопасности в Арктике
и красных линий Копенгагена
.
"Вчера мы провели в Вашингтоне первую встречу на уровне высокопоставленных чиновников по вопросу Гренландии. Она прошла хорошо, в очень конструктивной атмосфере и тоне, были запланированы новые встречи", - сказал он перед заседанием Совета ЕС
по иностранным делам, его выступление транслировал сайт Еврокомиссии
.
Расмуссен
добавил, что стороны вернулись к конструктивному диалогу, который был ранее достигнут на встрече министров иностранных дел Дании и Гренландии с американскими госсекретарем Марко Рубио
и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом 14 января.
"Вопросы еще не решены, но все идет хорошо, потому что теперь мы вернулись к тому, о чем мы договорились в Вашингтоне две недели и один день назад. После этого мы отклонились от этого пути. Ситуация обострилась. Но теперь мы снова на правильном пути", - сказал Расмуссен.
Расмуссен сообщил, что Дания будет решать вопрос Гренландии в сотрудничестве с Гренландией и США.
"Мы пока не можем ничего заключить, но я немного более оптимистичен, чем неделю назад", - заключил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.