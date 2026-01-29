Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании оценил встречу с представителями Гренландии и США - РИА Новости, 29.01.2026
11:39 29.01.2026
Глава МИД Дании оценил встречу с представителями Гренландии и США
Глава МИД Дании оценил встречу с представителями Гренландии и США - РИА Новости, 29.01.2026
Глава МИД Дании оценил встречу с представителями Гренландии и США
Встреча представителей Дании, Гренландии и США прошла "в конструктивной атмосфере", запланированы новые встречи, заявил в четверг министр иностранных дел Дании... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
гренландия
дания
сша
ларс лёкке расмуссен
марко рубио
дональд трамп
евросоюз
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, ларс лёкке расмуссен, марко рубио, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Удары США по Венесуэле
Глава МИД Дании оценил встречу с представителями Гренландии и США

Расмуссен: встреча Дании, Гренландии и США прошла в конструктивной атмосфере

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Встреча представителей Дании, Гренландии и США прошла "в конструктивной атмосфере", запланированы новые встречи, заявил в четверг министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Ранее в среду представители Дании, Гренландии и США встретились в Вашингтоне для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.
Мужчина пытался поднять флаг США в Нууке - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Гренландии мужчина попытался поднять американский флаг, но его остановили
10:40
"Вчера мы провели в Вашингтоне первую встречу на уровне высокопоставленных чиновников по вопросу Гренландии. Она прошла хорошо, в очень конструктивной атмосфере и тоне, были запланированы новые встречи", - сказал он перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, его выступление транслировал сайт Еврокомиссии.
Расмуссен добавил, что стороны вернулись к конструктивному диалогу, который был ранее достигнут на встрече министров иностранных дел Дании и Гренландии с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом 14 января.
"Вопросы еще не решены, но все идет хорошо, потому что теперь мы вернулись к тому, о чем мы договорились в Вашингтоне две недели и один день назад. После этого мы отклонились от этого пути. Ситуация обострилась. Но теперь мы снова на правильном пути", - сказал Расмуссен.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией
Вчера, 19:44
Расмуссен сообщил, что Дания будет решать вопрос Гренландии в сотрудничестве с Гренландией и США.
"Мы пока не можем ничего заключить, но я немного более оптимистичен, чем неделю назад", - заключил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
Вчера, 06:20
 
В миреГренландияДанияСШАЛарс Лёкке РасмуссенМарко РубиоДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияУдары США по Венесуэле
 
 
