В Подмосковье ликвидировали пожар в конюшне - РИА Новости, 29.01.2026
00:01 29.01.2026
В Подмосковье ликвидировали пожар в конюшне
В Подмосковье ликвидировали пожар в конюшне
Пожар в конюшне в Горках Ленинских Московской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.01.2026
В Подмосковье ликвидировали пожар в конюшне

В подмосковных Горках Ленинских потушили пожар в конюшне

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в конюшне в Горках Ленинских Московской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в конюшне в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило о возгорании кровли конюшни в Горках Ленинских, площадь составила более 2 тысяч "квадратов". В горящей конюшне находились 40 лошадей, их вывели в безопасное место.
Пожар в нежилом здании с пристроенной конюшней в поселке Горки Ленинские в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей
ПроисшествияГорки ЛенинскиеМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала