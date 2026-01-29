https://ria.ru/20260129/chp-2070877792.html
В Подмосковье ликвидировали пожар в конюшне
Пожар в конюшне в Горках Ленинских Московской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.01.2026
