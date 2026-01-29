https://ria.ru/20260129/chislo-2070948258.html
Число погибших из-за непогоды в США выросло до 73 человек
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 73, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 73, сообщает телеканал CBS
.
Ранее телеканал NBC
сообщал о 51 погибшем из-за непогоды в США
.
"По меньшей мере 49 человек погибли от причин, непосредственно вызванных штормовыми условиями или связанными с погодой несчастными случаями, а официальные лица в ряде штатов сообщили ещё о 24 смертях, которые, по всей видимости, связаны с зимней погодой", - говорится в сообщении.
По данным телеканала ABC, снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек. Как уточнил канал, тысячи авиарейсов отменили по всей территории Штатов, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.