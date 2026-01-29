Число погибших из-за непогоды в США выросло до 73 человек

"По меньшей мере 49 человек погибли от причин, непосредственно вызванных штормовыми условиями или связанными с погодой несчастными случаями, а официальные лица в ряде штатов сообщили ещё о 24 смертях, которые, по всей видимости, связаны с зимней погодой", - говорится в сообщении.