Число погибших из-за непогоды в США выросло до 73 человек - РИА Новости, 29.01.2026
12:00 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/chislo-2070948258.html
Число погибших из-за непогоды в США выросло до 73 человек
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 73, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 29.01.2026
Новости
Число погибших из-за непогоды в США выросло до 73 человек

© AP Photo / Heather KhalifaЛюди во время снегопада в Нью-Йорке
Люди во время снегопада в Нью-Йорке
© AP Photo / Heather Khalifa
Люди во время снегопада в Нью-Йорке
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 73, сообщает телеканал CBS.
Ранее телеканал NBC сообщал о 51 погибшем из-за непогоды в США.
"По меньшей мере 49 человек погибли от причин, непосредственно вызванных штормовыми условиями или связанными с погодой несчастными случаями, а официальные лица в ряде штатов сообщили ещё о 24 смертях, которые, по всей видимости, связаны с зимней погодой", - говорится в сообщении.
По данным телеканала ABC, снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек. Как уточнил канал, тысячи авиарейсов отменили по всей территории Штатов, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
Прохожие во время снегопада в Нью-Йорке
Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка учиться, как чистить улицы, у Москвы
26 января, 17:49
 
