В России выросло число IT-компаний с иностранным участием - РИА Новости, 29.01.2026
03:15 29.01.2026
В России выросло число IT-компаний с иностранным участием
В России выросло число IT-компаний с иностранным участием - РИА Новости, 29.01.2026
В России выросло число IT-компаний с иностранным участием
Количество IT-компаний с иностранным участием в период с 2022-го по 2025 год в России выросло на 68%, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов... РИА Новости, 29.01.2026
В России выросло число IT-компаний с иностранным участием

РИА Новости: в РФ выросло число IT-компаний с иностранным участием

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество IT-компаний с иностранным участием в период с 2022-го по 2025 год в России выросло на 68%, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
"В конце 2021 года в России работали почти 3 тысячи IT-организаций с иностранными учредителями. Сейчас их количество составляет около 5 тысяч (+68%)", - сказано в исследовании.
Больше всего компаний и ИП с иностранными учредителями было зарегистрировано в 2022 году - 1 514, а меньше всего в 2023 году - 814. В 2024 году к России зарегистрировали 843 таких компаний, а в 2025 - 962.
Что касается ликвидаций, то больше всего их было в 2023 году - 583, а меньше всего в 2025 году - 483. В 2022 было ликвидировано 535 IT-компаний с иностранным участием, а в 2024 году - 503 компании.
Как отметил заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов, иностранцы на российском IT-рынке развивают направления инфраструктуры и интеграции, прикладного ПО, кибербезопасности.
"По странам наиболее активны юрисдикции, которые либо не поддерживают санкционное давление, либо умеют работать через нейтральные контуры. В первую очередь это Азия, затем Турция, ОАЭ и в целом ближневосточные хабы, плюс отдельные страны СНГ. Западный корпоративный ИТ, как единый бренд в основном сократился, но его след в виде установленной базы продуктов и привычек заказчиков остался", - добавил эксперт.
