В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах - РИА Новости, 29.01.2026
09:09 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/chili-2070907836.html
В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах
В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах - РИА Новости, 29.01.2026
В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах
чили, в мире
Чили, В мире
В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах

РИА Новости: в Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах

© РИА Новости / Игнасио Амикони | Перейти в медиабанкЖилые дома в Чили
Жилые дома в Чили - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в медиабанк
Жилые дома в Чили. Архивное фото
САНТЬЯГО, 29 янв - РИА Новости. Карабинеры Чили усилят контроль, чтобы не допустить нарушений туристами природоохранных законов, как это произошло в случае с россиянами, катающимися на гидроциклах в Патагонии, сообщил РИА Новости капитан карабинеров Пабло Гойе.
Он был во главе операции по обнаружению группы туристов, которая передвигалась на гидроциклах по реке Футалеуфу.
"Да, так и есть", - сказал он, отвечая на вопрос об усилении контроля в районе реки.
Гойе рассказал, что все произошло вечером 22 января, когда в полицию поступила жалоба от местных жителей на группу людей, передвигавшуюся на водных мотоциклах по реке, что запрещено законом.
Капитан сообщил, что туристов обнаружили и вызвали на берег. "Только один из них немного говорил по-английски, остальные говорили только по-русски. Поскольку в этом районе не было интернета, общение было очень затруднено, но мы объяснили, что катание на гидроциклах здесь запрещено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, россияне объяснили, что они были с туристической компанией и не знали, что катание на гидроциклах на реке Футалеуфу запрещено.
Люди, подавшие жалобу, утверждали, что видели еще двух человек чилийской национальности, которые, как предполагается, были гидами россиян, но о них информации нет.
Гойе сообщил, что россияне были оштрафованы.
Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Представитель туроператора Sledext сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Русские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.
При этом в компании признали факт прохождения природоохранительной зоны, отметив, что туристы не нанесли никакого вреда местной флоре и фауне. Представитель Sledext сообщил, что с адвокатами обсуждает вопрос подачи иска на чилийские медиа, распространявшие клеветническую информацию о деятельности туроператора и ситуации с интернациональной группой туристов, в состав которой входили не только российские граждане.
