В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах

САНТЬЯГО, 29 янв - РИА Новости. Карабинеры Чили усилят контроль, чтобы не допустить нарушений туристами природоохранных законов, как это произошло в случае с россиянами, катающимися на гидроциклах в Патагонии, сообщил РИА Новости капитан карабинеров Пабло Гойе.

Он был во главе операции по обнаружению группы туристов, которая передвигалась на гидроциклах по реке Футалеуфу.

"Да, так и есть", - сказал он, отвечая на вопрос об усилении контроля в районе реки.

Гойе рассказал, что все произошло вечером 22 января, когда в полицию поступила жалоба от местных жителей на группу людей, передвигавшуюся на водных мотоциклах по реке, что запрещено законом.

Капитан сообщил, что туристов обнаружили и вызвали на берег. "Только один из них немного говорил по-английски, остальные говорили только по-русски. Поскольку в этом районе не было интернета, общение было очень затруднено, но мы объяснили, что катание на гидроциклах здесь запрещено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, россияне объяснили, что они были с туристической компанией и не знали, что катание на гидроциклах на реке Футалеуфу запрещено.

Люди, подавшие жалобу, утверждали, что видели еще двух человек чилийской национальности, которые, как предполагается, были гидами россиян, но о них информации нет.

Гойе сообщил, что россияне были оштрафованы.

Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Представитель туроператора Sledext сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Русские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.