Рейтинг@Mail.ru
Страны с удовольствием покупают у России систему "Панцирь", заявил Чемезов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 29.01.2026 (обновлено: 15:47 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/chemezov-2071015315.html
Страны с удовольствием покупают у России систему "Панцирь", заявил Чемезов
Страны с удовольствием покупают у России систему "Панцирь", заявил Чемезов - РИА Новости, 29.01.2026
Страны с удовольствием покупают у России систему "Панцирь", заявил Чемезов
Зарубежные страны, включая ОАЭ, с удовольствием покупают у России систему ПВО "Панцирь", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:42:00+03:00
2026-01-29T15:47:00+03:00
безопасность
россия
оаэ
экономика
сергей чемезов
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20250905/rosteh-2039973525.html
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, оаэ, экономика, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Россия, ОАЭ, Экономика, Сергей Чемезов, Ростех
Страны с удовольствием покупают у России систему "Панцирь", заявил Чемезов

Чемезов: зарубежные страны с удовольствием покупают у РФ систему ПВО "Панцирь"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зарубежные страны, включая ОАЭ, с удовольствием покупают у России систему ПВО "Панцирь", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Сегодня это самая популярная система противовоздушной обороны. Она себя хорошо зарекомендовала, и у нас ее с удовольствием покупают многие страны, в том числе и Эмираты. Поэтому сотрудничество развивается", - сказал Чемезов в комментарии "Известиям".
Комикс Боевые Монстры Ростеха - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Ростех" в комиксе представил ЗРПК "Панцирь" в образе носорога
5 сентября 2025, 13:05
 
БезопасностьРоссияОАЭЭкономикаСергей ЧемезовРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала