В Чехии заявили, что не имеют средств для поставок боеприпасов на Украину

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Чехия не имеет средств для финансирования инициативы по поставке боеприпасов на Украину, заявил глава чешского МИД Петр Мацинка.

По данным чешского оборонного ведомства, в рамках инициативы в 2024 году на Украину было поставлено 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов, а в 2025 году - на 300 тысяч единиц снарядов больше.