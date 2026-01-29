Рейтинг@Mail.ru
В Чехии заявили, что не имеют средств для поставок боеприпасов на Украину
12:46 29.01.2026
В Чехии заявили, что не имеют средств для поставок боеприпасов на Украину
Чехия не имеет средств для финансирования инициативы по поставке боеприпасов на Украину, заявил глава чешского МИД Петр Мацинка. РИА Новости, 29.01.2026
В Чехии заявили, что не имеют средств для поставок боеприпасов на Украину

Флаги Евросоюза и Чешской Республики
Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Чехия не имеет средств для финансирования инициативы по поставке боеприпасов на Украину, заявил глава чешского МИД Петр Мацинка.
По словам министра, которые приводит газета Politico, инициатива по поставке боеприпасов "продолжает действовать".
"(Чехия - ред.) не может вложить в нее никаких средств", - заявил Мацинка.
Весной 2024 года президент Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, публично озвучил идею о поставках боеприпасов из третьих стран на Украину. Он сообщил о том, что в странах, не входящих в ЕС и НАТО, удалось найти сотни тысяч единиц боеприпасов, особенно калибра 155 и 122 миллиметров, которые могли бы быть поставлены на Украину в течение нескольких недель.
По данным чешского оборонного ведомства, в рамках инициативы в 2024 году на Украину было поставлено 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов, а в 2025 году - на 300 тысяч единиц снарядов больше.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
20 января, 15:11
 
