В Брянске спасатели пробурили 2,5 тысячи лунок при поиске детей - РИА Новости, 29.01.2026
22:05 29.01.2026 (обновлено: 22:10 29.01.2026)
В Брянске спасатели пробурили 2,5 тысячи лунок при поиске детей
В Брянске спасатели пробурили 2,5 тысячи лунок при поиске детей
Спасатели продолжают поиск детей, провалившихся под лед на реке Десне в Брянске, обследованы шесть тысяч квадратных метров, пробурены 2,5 тысячи лунок, сообщила РИА Новости, 29.01.2026
В Брянске спасатели пробурили 2,5 тысячи лунок при поиске детей

© Фото : Брянская городская администрация/TelegramПоиск провалившихся под лед детей на реке Десне в Брянске
Поиск провалившихся под лед детей на реке Десне в Брянске. Архивное фото
ТУЛА, 29 янв — РИА Новости. Спасатели продолжают поиск детей, провалившихся под лед на реке Десне в Брянске, обследованы шесть тысяч квадратных метров, пробурены 2,5 тысячи лунок, сообщила пресс-служба МЧС России по региону в Telegram-канале.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут детей, провалившихся под лед на Десне в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние съезжали на "ватрушке" с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть третья статьи 109 УК России). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
"Десятый день продолжаются интенсивные поиски школьников на реке Десне. Спасатели и волонтеры, а также неравнодушные жители региона продолжают работу. Сегодня обследовано еще шесть тысяч квадратных метров реки, пробурено пять майн и 2,5 тысячи лунок", — говорится в сообщении.
На Байкале пропали трое рыбаков
