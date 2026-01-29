https://ria.ru/20260129/brjansk-2071091799.html
В Брянске спасатели пробурили 2,5 тысячи лунок при поиске детей
Спасатели продолжают поиск детей, провалившихся под лед на реке Десне в Брянске, обследованы шесть тысяч квадратных метров, пробурены 2,5 тысячи лунок, сообщила РИА Новости, 29.01.2026
