В Брянске спасатели пробурили 2,5 тысячи лунок при поиске детей

"Десятый день продолжаются интенсивные поиски школьников на реке Десне. Спасатели и волонтеры, а также неравнодушные жители региона продолжают работу. Сегодня обследовано еще шесть тысяч квадратных метров реки, пробурено пять майн и 2,5 тысячи лунок", — говорится в сообщении.