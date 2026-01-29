Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британца осудили за создание наркобизнеса на выигрыш в лотерею - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/britaniya-2070887418.html
СМИ: британца осудили за создание наркобизнеса на выигрыш в лотерею
СМИ: британца осудили за создание наркобизнеса на выигрыш в лотерею - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: британца осудили за создание наркобизнеса на выигрыш в лотерею
Британский суд приговорил к 16 годам тюрьмы 80-летнего мужчину, ранее выигравшего крупную сумму в лотерее, за создание многомиллионного наркобизнеса, сообщает... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:56:00+03:00
2026-01-29T02:56:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260127/professor-2070608366.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ: британца осудили за создание наркобизнеса на выигрыш в лотерею

Times: британца осудили за создание наркобизнеса на выигрыш в лотерею

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Британский суд приговорил к 16 годам тюрьмы 80-летнего мужчину, ранее выигравшего крупную сумму в лотерее, за создание многомиллионного наркобизнеса, сообщает газета Times.
"Джон Эрик Спиби, выигравший 2,4 миллиона фунтов стерлингов в 2010 году, приговорен к более чем 16 годам лишения свободы за распространение миллионов таблеток этизолама в районе Манчестера", - пишет издание.
Отмечается, что 80-летний мужчина создал "наркоимперию" стоимостью до 288 миллионов фунтов стерлингов, не выходя из своего загородного дома. В частности, суд признал его виновным в том, что с 2020 по 2022 год он был причастен к производству и распространению наркотиков, а также в хранении оружия. В частности, он потратил тысячи фунтов стерлингов на предоставление помещения и покупку оборудования для производства наркотиков.
Также сообщается, что были осуждены и приговорены к тюремным срокам трое подельников мужчины.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Арестованная за попытку сбыть марихуану профессор ДВФУ оказалась философом
27 января, 17:36
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала