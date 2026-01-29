СМИ: британца осудили за создание наркобизнеса на выигрыш в лотерею

"Джон Эрик Спиби, выигравший 2,4 миллиона фунтов стерлингов в 2010 году, приговорен к более чем 16 годам лишения свободы за распространение миллионов таблеток этизолама в районе Манчестера", - пишет издание.

Отмечается, что 80-летний мужчина создал "наркоимперию" стоимостью до 288 миллионов фунтов стерлингов, не выходя из своего загородного дома. В частности, суд признал его виновным в том, что с 2020 по 2022 год он был причастен к производству и распространению наркотиков, а также в хранении оружия. В частности, он потратил тысячи фунтов стерлингов на предоставление помещения и покупку оборудования для производства наркотиков.