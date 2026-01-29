СМИ: россиянина признали виновным в нападении на знакомую сына Трампа

"О, я звоню из США, мне только что позвонила девушка, знаете, ее избивают", — говорится в стенограмме обращения Бэррона в лондонскую полицию.

Трамп-младший рассказал, что девушка позвонила по видеосвязи, и он успел заметить, как некий мужчина (Румянцев. — Прим. Ред.) нанес ей несколько ударов, после чего связь прервалась. Все это общение длилось пять-семь секунд.

Согласно судебным материалам, Румянцев проживает в Лондоне и имеет опыт занятий боевыми искусствами. В ходе заседания прокурор заявила, что Румянцев приревновал свою жертву к сыну Трампу. Как заявил в суде сам россиянин, его расстроило, что "она, откровенно говоря, водила его (Бэррона Трампа. — Прим. Ред.) за нос". При этом он признал, что его нападение было "неправильным и несправедливым".