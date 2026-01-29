Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о подозреваемом в нападении на конгрессвумен Омар
12:08 29.01.2026
Появились подробности о подозреваемом в нападении на конгрессвумен Омар
Появились подробности о подозреваемом в нападении на конгрессвумен Омар
Брат подозреваемого, распылившего жидкость неизвестного происхождения на члена палаты представителей США сомалийского происхождения Ильхан Омар во время ее... РИА Новости, 29.01.2026
Появились подробности о подозреваемом в нападении на конгрессвумен Омар

Брат подозреваемого в нападении на конгрессвумен Омар назвал его экстремистом

© AP Photo / Abbie ParrКонгрессвуман-демократ Ильхан Омар
Конгрессвуман-демократ Ильхан Омар - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Abbie Parr
Конгрессвуман-демократ Ильхан Омар. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Брат подозреваемого, распылившего жидкость неизвестного происхождения на члена палаты представителей США сомалийского происхождения Ильхан Омар во время ее выступления, заявил, что он является правым экстремистом и испытывает ненависть в отношении сомалийской диаспоры, пишет газета Independent.
В среду конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар была вынуждена прервать свое выступление в Миннесоте из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения. Ее выступление было посвящено критике рейдов миграционной полиции США ICE в штате, представителем которого она является. В Миннесоте продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Нападение на конгрессвумен Омар могли инсценировать, считает Трамп
Вчера, 11:19
"Я нисколько не удивлен произошедшим... К сожалению, и он, и моя мать - правые экстремисты... Он, наверное, лет двадцать ненавидит сомалийскую общину", - приводит издание слова младшего брата подозреваемого.
Собеседник газеты, попросивший не называть своего имени, заявил, что не общается с братом.
"Есть причина, по которой я с ним не разговариваю… В нем много злости, я понятия не имею, откуда это в нем. Он всегда был таким. С детства постоянно проходил лечение", - добавил он.
Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.
Президент США Дональд Трамп на фоне критики допустил, что действия командира пограничного патруля Грегори Бовино в Миннесоте могли быть неуместными.
Сотрудник полиции на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения
17 января, 22:30
 
