Появились подробности о подозреваемом в нападении на конгрессвумен Омар

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Брат подозреваемого, распылившего жидкость неизвестного происхождения на члена палаты представителей США сомалийского происхождения Ильхан Омар во время ее выступления, заявил, что он является правым экстремистом и испытывает ненависть в отношении сомалийской диаспоры, пишет газета Independent.
В среду конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар была вынуждена прервать свое выступление в Миннесоте из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения. Ее выступление было посвящено критике рейдов миграционной полиции США ICE в штате, представителем которого она является. В Миннесоте продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
"Я нисколько не удивлен произошедшим... К сожалению, и он, и моя мать - правые экстремисты... Он, наверное, лет двадцать ненавидит сомалийскую общину", - приводит издание слова младшего брата подозреваемого.
Собеседник газеты, попросивший не называть своего имени, заявил, что не общается с братом.
"Есть причина, по которой я с ним не разговариваю… В нем много злости, я понятия не имею, откуда это в нем. Он всегда был таким. С детства постоянно проходил лечение", - добавил он.
Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.
Президент США Дональд Трамп на фоне критики допустил, что действия командира пограничного патруля Грегори Бовино в Миннесоте могли быть неуместными.