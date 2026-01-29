Появились подробности о подозреваемом в нападении на конгрессвумен Омар

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Брат подозреваемого, распылившего жидкость неизвестного происхождения на члена палаты представителей США сомалийского происхождения Ильхан Омар во время ее выступления, заявил, что он является правым экстремистом и испытывает ненависть в отношении сомалийской диаспоры, пишет газета Брат подозреваемого, распылившего жидкость неизвестного происхождения на члена палаты представителей США сомалийского происхождения Ильхан Омар во время ее выступления, заявил, что он является правым экстремистом и испытывает ненависть в отношении сомалийской диаспоры, пишет газета Independent

В среду конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар была вынуждена прервать свое выступление в Миннесоте из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения. Ее выступление было посвящено критике рейдов миграционной полиции США ICE в штате, представителем которого она является. В Миннесоте продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.

"Я нисколько не удивлен произошедшим... К сожалению, и он, и моя мать - правые экстремисты... Он, наверное, лет двадцать ненавидит сомалийскую общину", - приводит издание слова младшего брата подозреваемого.

Собеседник газеты, попросивший не называть своего имени, заявил, что не общается с братом.

"Есть причина, по которой я с ним не разговариваю… В нем много злости, я понятия не имею, откуда это в нем. Он всегда был таким. С детства постоянно проходил лечение", - добавил он.

Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.