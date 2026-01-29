Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 29.01.2026
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом - РИА Новости, 29.01.2026
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом
Три БПЛА были сбиты и упали в Азовское море, ещё три уничтожены над Геническим муниципальным округом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
азовское море
херсонская область
владимир сальдо
азовское море, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Херсонская область , Владимир Сальдо
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом

Силы ПВО сбили три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Учения войск ПВО
Учения войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Три БПЛА были сбиты и упали в Азовское море, ещё три уничтожены над Геническим муниципальным округом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Три БПЛА были сбиты и упали в Азовское море, ещё три уничтожены над Геническим МО. К сожалению, зафиксированы повреждения линий электропередачи. Аварийные бригады уже работают на местах", - сообщил Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
