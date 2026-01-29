https://ria.ru/20260129/bpl-2071089844.html
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом - РИА Новости, 29.01.2026
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом
Три БПЛА были сбиты и упали в Азовское море, ещё три уничтожены над Геническим муниципальным округом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.01.2026
ПВО сбила три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом
Силы ПВО сбили три дрона над Азовским морем и еще три над Геническим округом