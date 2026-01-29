Ультиматум Зеленского вызвал переполох в Европе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского Европе встретил отпор в ЕС, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский получил пощечину от другого европейского лидера", — говорится в публикации.
Так журналист отреагировал на заявление главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, призвавшего Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Евросоюзе, это "не в его интересах", поскольку без США и ЕС Украина бы проиграла.
Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.
Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
