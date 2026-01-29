Рейтинг@Mail.ru
Ультиматум Зеленского вызвал переполох в Европе - РИА Новости, 29.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 29.01.2026 (обновлено: 16:05 29.01.2026)
Ультиматум Зеленского вызвал переполох в Европе
Ультиматум Зеленского вызвал переполох в Европе - РИА Новости, 29.01.2026
Ультиматум Зеленского вызвал переполох в Европе
Ультиматум Владимира Зеленского Европе встретил отпор в ЕС, написал журналист Чей Боуз в соцсети X. "Зеленский получил пощечину от другого европейского лидера", РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
европа
киев
евросоюз
украина
европа
киев
Ультиматум Зеленского вызвал переполох в Европе

Боуз: ультиматум Зеленского Европе об Украине встретил отпор в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского Европе встретил отпор в ЕС, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Зеленский получил пощечину от другого европейского лидера", — говорится в публикации.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ
Вчера, 13:40
Так журналист отреагировал на заявление главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, призвавшего Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Евросоюзе, это "не в его интересах", поскольку без США и ЕС Украина бы проиграла.

Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропаКиевЕвросоюз
 
 
