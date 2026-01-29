Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы

По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска. Как считает следствие, после поступления в октябре сигнала из школы должностные лица не приняли мер к постановке семьи на персональный учет, а также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.