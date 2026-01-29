Рейтинг@Mail.ru
Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/bolnitsa-2070896925.html
Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы
Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы - РИА Новости, 29.01.2026
Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы
Двое детей из семьи в Норильске, где погиб от голода пятимесячный ребенок, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T07:08:00+03:00
2026-01-29T07:08:00+03:00
происшествия
норильск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064026538_0:125:1281:845_1920x0_80_0_0_3d5a3b2f80cd891f49f6064bfbe575bd.jpg
https://ria.ru/20251226/golod-2064778353.html
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064026538_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_bc9e0dc9cbddf9bffcbf38bb6585e28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, норильск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Следственный комитет России (СК РФ)
Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы

РИА Новости: сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы

© Фото : прокуратура Красноярского краяКвартира в Норильске, где погиб ребенок
Квартира в Норильске, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : прокуратура Красноярского края
Квартира в Норильске, где погиб ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Двое детей из семьи в Норильске, где погиб от голода пятимесячный ребенок, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Девочек выписали из больницы 27 января", - сказал собеседник агентства.
В декабре региональный главк СК сообщал о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.
По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска. Как считает следствие, после поступления в октябре сигнала из школы должностные лица не приняли мер к постановке семьи на персональный учет, а также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.
Квартира в Норильске, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода
26 декабря 2025, 09:42
 
ПроисшествияНорильскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала