Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы
2026-01-29T07:08:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Двое детей из семьи в Норильске, где погиб от голода пятимесячный ребенок, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Девочек выписали из больницы 27 января", - сказал собеседник агентства.
В декабре региональный главк СК
сообщал о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске
, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.
По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска. Как считает следствие, после поступления в октябре сигнала из школы должностные лица не приняли мер к постановке семьи на персональный учет, а также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.